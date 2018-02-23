Россиянка провалила допинг-тест на Олимпиаде: нашли не мельдоний

Новый допинг-скандал с участием российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане: положительный тест сдала бобслеистка Надежда Сергеева. Спортсменка выступала на Играх-2018 в соревнованиях двоек, и вместе с Анастасией Кочержовой показала 12-е место. Теперь шансы российских спортсменов выйти с триколором на закрытии ОИ стали призрачными.

«Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. За несколько дней до этого 13 февраля ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал», – говорится в заявлении Федерации бобслея России, размещенном на официальном странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«Федерация бобслея России и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает как может случившееся отозваться на судьбе всей команды», – отмечается в заявлении.

Допинг-проба 30-летней спортсменки дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин, уточняется в заявлении делегации Олимпийских спортсменов из России, получившей сегодня официальное уведомление об обнаружении запрещенного вещества в пробе бобслеистки. В документе отмечается, что решение по этому случаю нарушению антидопинговых правил «будет принято согласно действующему регламенту».

По мнению руководителя делегации РФ на Олимпиаде Станислава Позднякова, случай с Сергеевой «говорит об определенной степени халатности спортсменки». «Она нас подвела»,– приводит слова Позднякова ТАСС.

«Мне сложно говорить о решении Международного олимпийского комитета (МОК), но очков в нашу пользу этот случай не добавит, – добавил спортивный функционер. – Мы общаемся с коллегами из МОК на постоянной основе, но здесь понятный четкий случай».

Препарат триметазидин известен как «Предуктал», используется для поддержки миокарда и нейросенсорных органов. Всемирное антидопинговое агентство включило его в список запрещенных препаратов в 2014 году.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил бронзовых медалей российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой, завоевавших олимпийские награды в дабл-миксте. В пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Сам спортсмен настаивает, что не принимал допинг умышленно. Он предположил, что запрещенное вещество ему могли подмешать в воду.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 23.02.18

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