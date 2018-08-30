Четырех российских биатлонистов обвинили в употреблении допинга

Международный союз биатлонистов (IBU) выдвинул обвинения в употреблении запрещенных препаратов в отношении четырех российских спортсменов. Об этом сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

Трое из указанных атлетов завершили карьеру, еще один в данное время не тренируется и не выступает за сборную России. «В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии WADA и предпринимать соответствующие юридические действия. После этого СБР будет вправе огласить их фамилии», – говорится в заявлении СБР.

В Союзе биатлонистов заявили о проведении тщательного расследования как в отношении спортсменов, так и в отношении их личных тренеров. О результатах разбирательства СБР объявит позже.

Пока фамилии биатлонистов, в допинг-пробах которых обнаружили запрещенные вещества, не называются. По данным «Спорт Экспресс», речь может идти об олимпийских чемпионах Светлане Слепцовой и Евгении Устюгове, а также еще двух спортсменах, один из которых Александр Чернышев.

Напомним, допинговый скандал стал поводом отстранения России от Олимпийских игр в Пхенчахне. Российская сборная выступала под нейтральным флагом. Отечественные биатлонисты установили на соревновании антирекорд – они не сумели завоевать ни одной медали.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.18

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