15-летняя фигуристка принесла России первое олимпийское золото

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла золото на Олимпийских играх в Пхенчхане. Еще одна россиянка – двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала второй.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15-летняя Алина Загитова за короткую и произвольную программы заработала 239,57 балла, опередив 18-летнюю Евгению Медведеву всего на 1,31 балла.

При этом обе фигуристки получили одинаковую сумму баллов за произвольную программу – 156,65, откатав ее с блеском. Однако Загитова опережала Медведеву в короткой программе – 82,92 балла против 81,61 балла. Она же стала мировой рекордсменкой в короткой программе, побив рекорд соотечественницы.

Юная олимпийская чемпионка призналась, что была удивлена, когда поняла, что выиграла ОИ. «Рада, что смогла справиться с волнением, мы с тренерами очень много работали, – приводит слова Загитовой «Р-спорт». – Но пока у меня нет медали, я не ощущаю, что стала олимпийской чемпионкой».

Евгения Медведева, комментируя свой прокат, заявила, что сделала все, что могла, и ни о чем не сожалеет. Отметим, что после выступления фигуристка заплакала прямо на льду. Позже она призналась, что это был просто выплеск эмоций. «Я столько работала для того, чтобы быть здесь, я оставила всю себя на льду», – сказала спортсменка.

Бронзовую медаль взяла канадка Кейтлин Осмонд, получившая 231,02 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Третья представительница российской сборной Мария Сотскова заняла 8-е место с 198,1 балла.

Таким образом, в копилке российской команды появилось первое золото зимней Олимпиады в Южной Корее. В настоящий момент на счету россиян одна золотая, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Пхенчхан, РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 22.02.18

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