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Вторник, 13 марта 2018, 16:55 мск

Спорт

Врачи запретили фигуристке Медведевой выступать на чемпионате мира в Италии

Фото: teamrussia.pro

Российская спортсменка Евгения Медведева пропустит чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 19 по 25 марта в Милане. Воздержаться от выступления фигуристке рекомендовали врачи.

Медведева принесла сборной России серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Золото соревнований досталось россиянке Алине Загитовой. На Олимпиаде Евгения выступала, преодолевая болевые ощущения в стопе. «По возвращении из Кореи боли в стопе усилились», – сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Планировалось, что Медведева вместе с Загитовой и Марией Сотсковой представит Россию на чемпионате мира в Италии. Однако по итогам медицинского обследования, врачи дали заключение, что во избежание возможного хирургического вмешательства, фигуристке необходимо строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу.

Реабилитация продлится от четырех до восьми недель. Отмечается, что Евгения будет продолжать тренировки в зале и на льду.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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