Россия получила вторую олимпийскую медаль, благодаря фигуристам

Российские фигуристы завоевали серебряную медаль в командном турнире на Олимпийских Играх в Пхенчхане, уступив канадцам. Российская команда набрала 66 баллов, канадские спортсмены заработали 73 балла. Бронзовыми призерами стали американские фигуристы с 62 очками.

Командные соревнования завершились сегодня произвольной программой танцевальных дуэтов. Российский дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими, набрав 110,43 балла. Произвольную программу выиграли представители Канады Тесса Вирчу и Скотт Моир, заработав 118,1 очка. Второе место у фигуристов из США Майи и Алекса Шибутани (112,01 балл).

Ранее сегодня российская фигуристка 15-летняя Алина Загитова выиграла первое место в произвольной программе командного турнира, заработав 158,08 балла, а фигурист из России Михаил Коляда стал вторым в произвольной программе (173,57 балла), уступив канадцу Патрику Чану (179,75 балла). Их успешное выступление досрочно принесло российской команде олимпийское «серебро». Отметим, что фигуристка из Ижевска Алина Загитова без единой помарки откатала свою произвольную программу под музыку из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса, исполнив идеально все прыжки.

Накануне российская фигуристка 18-летняя Евгения Медведева установила новый мировой рекорд на ОИ в Южной Корее. В короткой программе в рамках командного турнира спортсменка победила с результатом 81,06 балла, побив свое достижение 80,85 балла.

«Серебро» фигуристов – вторая олимпийская медаль в копилке России. В минувшую субботу, 10 февраля, шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую награду на дистанции 1,5 тысячи метров.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 11.02.18

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