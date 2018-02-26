Концентрация мельдония в пробе Крушельницкого оказалась рекордной

Допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого содержали рекордную концентрацию запрещенного препарата мельдония. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

В первом допинг тесте российского олимпийца содержалось 8069 нг/мл мельдония, во второй пробе – 5721 нг/мл, сообщается на сайте CAS.

Эти показатели можно считать своеобразным мировым рекордом по допингу. Так тест на запрещенные препараты, по результатам которого дисквалифицировали теннисистку Марию Шарапову, показал 890 нг/мл, а конькобежца Павла Кулижникова, не допущенного до Игр в Пехнчхане, всего 0,7 нг/мл.

Ранее в официальном заявлении Олимпийского комитета России говорилось, что концентрация мельдония в пробе Крушельницкого «говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата». Такое количество «абсолютно бессмысленно с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека».

Напомним, Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал олимпийскую бронзу в дабл-миксте. Награду у российской сборной отобрали после того, как допинг-пробы керлингиста оказались положительными. Крушельницкий полностью отрицает свою вину, он настаивает, что не принимал мельдоний намеренно.

Согласно версии, выдвинутой Федерацией керлинга России (ФКР), допинг мог попасть в организм Крушельницкого, путем добавления его в пищу или воду третьими лицами. В Международном олимпийском комитете, после вскрытия первой пробы российского атлета, заявили, что не исключают версию с подмешиванием ему мельдония.

Крушельницкий отказался от участия в заседании CAS по его делу. Однако в ФКР заявили, что намерены вернуть медаль по итогам расширенных слушаний. Спортивный арбитраж не исключил, что керлингист может добиться полного оправдания. «Спортсмен в ходе дальнейших дисциплинарных разбирательств оставляет за собой право добиваться сокращения дисквалификации или полного оправдания в данном деле, ссылаясь на принцип отсутствия вины или халатности», – говорится в сообщении суда.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

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