CAS отобрал у России бронзовую медаль Олимпиады-2018 Свищев: надеемся вернуть награду через полноценные слушания

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил бронзовой медали Олимпиады в Пхенчхане керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробах которого ранее обнаружили мельдоний. Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев объяснил отказ спортсмена от участия в слушаниях, а также рассказал, что делают россияне для возвращения заслуженной награды.

«Индивидуальные результаты, достигнутые атлетом [Александром Крушельницким] в дабл-миксте (керлинг) на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года, аннулируются с соответствующими последствиями в виде лишения медали, грамоты, очков и призов», – говорится в сообщении CAS. Награды также лишена Анастасия Брызгалова, выступавшая вместе с Крушельницким.

Тем не менее, Россия не намерена отказываться от заслуженной медали, несмотря на то, что ранее Крушельницкий отказался от участия в слушаниях в антидопинговом подразделении CAS, заявил глава ФКР Дмитрий Свищев. «Это ни в коем случае не признание вины и не прекращение борьбы за честь наших ребят. Это, прежде всего, реальная оценка нынешних возможностей и желание сохранить Саше и Насте последние эмоции. Но главное – это начало большой и серьезной работы», – приводит слова Свищева официальный сайт ФКР.

Награду россияне попытаются вернуть через полноценные слушания в CAS, когда смогут предоставить доказательства, подтверждающие рабочие версии федерации попадания мельдония в организм Крушельницкого. «Нет ни записей видеокамер, ни результатов проверки спортивного питания, ни признаний, ни, тем более, результатов уголовного расследования – заявление в Следственный комитет России я написал всего три дня назад», – сообщил Свищев.

В настоящее время ФКР работает над тем, чтобы обеспечить максимальное содействие Следственному комитету РФ в расследовании. Федерация намерена привлечь для участия в расследовании Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный олимпийский комитет, Всемирную федерацию керлинга и другие заинтересованные организации.

Ранее две допинг-пробы российского спортсмена, завоевавшего в паре с Анастасией Брызгаловой олимпийскую бронзу в дабл-миксте, дали положительный результат на наличие запрещенного вещества мельдоний. Керлингист полностью отрицает свою вину, он настаивает, что не принимал мельдоний намеренно. Он также подчеркнул, что никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял запрещенные вещества. Согласно версии, выдвинутой Федерацией керлинга России (ФКР), допинг мог попасть в организм Крушельницкого, путем добавления его в пищу или воду третьими лицами. Напомним, в Международном олимпийском комитете, после вскрытия первой пробы российского атлета, заявили, что не исключают версию с подмешиванием ему мельдония.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

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