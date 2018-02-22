CAS решит судьбу Крушельницкого без слушаний. Вердикт объявят в четверг

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил разбирательство по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх российским керлингистом Александром Крушельницким, сообщается на сайте организации. Слушания должны были начаться в четверг в 8 часов утра по московскому времени, однако все стороны попросили выездную панель CAS отменить заседание. Сторонами в процессе выступают МОК, Всемирная федерация керлинга и сам Крушельницкий.

Спортивный арбитраж вынесет решение на основании письменных доводов сторон сегодня позднее, указывается в сообщении.

Ранее две допинг-пробы российского спортсмена, завоевавшего в паре с Анастасией Брызгаловой олимпийскую бронзу в дабл-миксте, дали положительный результат на наличие запрещенного вещества мельдоний. Керлингист полностью отрицает свою вину, при этом он отказался от слушаний дела CAS, поскольку, по его словам, не видит в этом никакого смысла. Крушельницкий заявил, что признает «факт формального нарушения действующих антидопинговых правил». Атлет отметил, что готов к решению суда, который в таких случаях, по его словам, «предсказуемо одинаков». Крушельницкий при этом настаивает, что не принимал мельдоний намеренно. Он также подчеркнул, что никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял запрещенные вещества. Согласно версии, выдвинутой Федерацией керлинга России (ФКР), допинг мог попасть в организм Крушельницкого, путем добавления его в пищу или воду третьими лицами. Напомним, в Международном олимпийском комитете, после вскрытия первой пробы российского атлета, заявили, что не исключают версию с подмешиванием ему мельдония.

В Федерации керлинга России накануне заявили, что Крушельницкий будет вынужден вернуть бронзовую медаль. Медали лишится и Анастасия Брызгалова.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 22.02.18

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