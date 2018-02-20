Допинг-терроризм или провокация: ОКР подтвердил наличие мельдония в пробе «Б» Крушельницкого

Анализ допинг-пробы «Б» российского олимпийца Александра Крушельницкого показал наличие запрещенного препарата. Эту информацию официально подтвердил Олимпийский комитет России (ОКР). Спортивный арбитражный суд (CAS) готовится рассмотреть дело о нарушении антидопинговых правил 22 февраля, сообщили в Федерации керлинга РФ. Российская сторона разрабатывает варианты защиты керлингиста, не исключая версий «допинг-терроризма» и «провокации».

«Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы Б члена команды «Олимпийские спортсмены из России» Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещенного препарата в его организме», – говорится в официальном заявлении делегации «Олимпийских спортсменов из России» на сайте ОКР.

Концентрация мельдония в пробе Крушельницкого «говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата». Такое количество «абсолютно бессмысленно с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека».

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что допинг-тест, взятый 22 января, как и все предыдущие, был отрицательным. «Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается, – говорится в сообщении. – В связи с этим Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства Российской Федерации для установления деталей произошедшего».

Накануне стало известно, что допинг-проба «А» керлингиста дала положительный результат. Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой 13 февраля стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте, заработав первую в истории российского спорта олимпийскую медаль в керлинге. Предположительно, пробу, которая показала наличие мельдония, значительно превышающее минимально допустимую правилами WADA в 100 нг/мл, он сдал после этого матча. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс тогда призвал дождаться результатов вскрытия второй пробы и не исключил, что при взятии пробы «А» была допущена ошибка или было что-то подмешано.

Не верит в преднамеренное употребление допинга российским атлетом и министр спорта России Павел Колобков. «Безусловно, это – сбой. Сейчас важно понять, по чьей вине он произошел. Очевидно, что в данном конкретном случае спортсмен не мог преднамеренно употребить запрещённый препарат, в этом просто не было никакого смысла. И кёрлинг, в принципе, не тот вид спорта, в котором недобросовестные спортсмены принимают допинг», – цитирует главу Минспорта РИА «Новости».

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что заседание CAS по делу Крушельницкого предварительно назначено на 22 февраля, передает «Коммерсант». Впрочем, не исключено, что заседание арбитража состоится в среду. В этой связи Свищев и начальник команды Татьяна Харченко сегодня вылетают в Пхенчхан.

Тем временем, российская сторона прорабатывает варианты защиты керлингиста, сообщают источники издания. Не исключены и версии «допинг-терроризма» и «провокации». Если будет известно, что концентрация мельдония во второй пробе невелика, есть предположение, что он был добавлен в напиток или пищу на сборах в Японии. Высокая концентрация предполагает, что препарат попал в организм уже в Пхенчхане, однако провезти запрещенные медикаменты в страну-хозяйку Олимпиады практически невозможно из-за жесткости проверок.

Несмотря на активные меры по реабилитации Крушельницкого, последствия скандала для российской делегации будут болезненными, считает член правления организации «Спорт и право», занимающейся защитой интересов российских спортсменов, в том числе в делах с допинговыми обвинениями, Андрей Митьков. Есть опасность, что после этого инцидента санкция распространится и на следующие Олимпийские игры – летние в Токио в 2020 году.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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