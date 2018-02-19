МОК: в допинг-пробы российского спортсмена могли что-то подмешать

На Олимпиаде в Пхенчхане набирает обороты допинговый скандал. В пробах керлингиста Александра Крушельницкого, который ранее стал бронзовым призером, якобы обнаружили следы мельдония. В Международном олимпийском комитете не исключили, что в пробы спортсмена могли что-то подмешать. Ясность должно внести вскрытие пробы «Б».

Информацию о допинге в анализах российского атлета сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря команды «Олимпийские спортсмены из России» Константина Выборнова. Однако Выборнов не называл имени Крушельницкого. Официального подтверждения того, что допинг-проба «А» керлингиста дала положительный результат, не поступало.

Затем СМИ сообщили, что Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс не подтвердил, что кто-то из российских спортсменов вернул аккредитацию и уехал из Олимпийской деревни.

Адамс призвал дождаться вскрытия пробы «Б». «Думаю, к концу дня могут появиться результаты пробы «Б». Но успеют или нет, я сказать не могу. Если образец «Б» будет чистым, то да, подозрения в том, что спортсмен виновен, будут сняты. Есть вероятность, что при взятии пробы «А» была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий», – цитирует Адамса «Чемпионат».

Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой 13 февраля стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте, заработав первую в истории российского спорта олимпийскую медаль в керлинге. Предположительно, пробу, которая показала наличие мельдония, значительно превышающее минимально допустимую правилами WADA в 100 нг/мл, он сдал после этого матча. По данным портала Sports.ru, перед вылетом на заключительный сбор в Японию спортсмен сдал внесоревновательную пробу, которая была чистой. В разговорах с руководителями федерации сам Крушельницкий допустил, что мельдоний ему подсыпали в пищу на предолимпийском сборе. Однако позже в Федерации керлинга России это утверждение опровергли.

Представитель МОК уточнил, что если принятие допинга атлетом на Олимпиаде будет подтверждено, случай будет рассмотрен наблюдательной группой МОК в конце Игр. «Тестирование не является зоной ответственности МОК, точно так же как и санкции. МОК не может комментировать по отдельным делам, пока процедуры еще не завершились. Но мы приняли к сведению заявление представителя делегации «Олимпийских атлетов из России». C одной стороны, это очень прискорбно, когда используются запрещенные препараты. С другой, это показывает эффективность тестирования и наши старания в защите чистых атлетов», – сказал Адамс.

Директор по коммуникациям МОК коснулся и вопроса о досрочном завершении Игр-2018 для всей российской делегации. «Это решит комиссия Николь Ховерц, которая следит не только за спортсменами, но и за всеми представителями делегации. Судить о чем-то пока очень рано. Что касается российского флага на церемонии закрытия, то есть несколько критериев, и сейчас любые предположения на эту тему – чистые спекуляции. Итоги будут подведены 24 февраля», – заключил Адамс.

Он также добавил, что МОК внимательно следит за отсутствием провокаций по отношению ко всем спортсменам, включая российских, пишет «Р-Спорт». При этом, по мнению Адамса, допинг не искореним, как и грабежи, убийства и так далее. «Мы лишь работаем над модернизацией антидопинговой работы», – добавил представитель МОК.

Представители российской делегации на Олимпиаде отказались комментировать слухи о положительной допинг-пробе. «В связи с большим количеством недостоверной информации, которая в последние два дня регулярно появляется в различных, в первую очередь зарубежных, СМИ по поводу положительной допинг-пробы одного из членов команды «Олимпийские спортсмены из России», хотел бы подчеркнуть, что официальная позиция нашей делегации состоит в том, что до появления результатов вскрытия допинг-пробы «Б» мы не даем никаких комментариев по данной ситуации, равно как не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта. Какие-либо иные ссылки на официальные заявления или слова представителей нашей делегации не соответствуют действительности. Дальнейшие комментарии с нашей стороны будут только после результатов вскрытия допинг-пробы «Б»», – говорится в заявлении команды «Олимпийские спортсмены из России» на официальном сайте российской команды.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 18.02.18

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