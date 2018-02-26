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Понедельник, 26 февраля 2018, 19:18 мск

Спорт

Американские журналисты раскритиковали хоккеистов России за гимн на Играх-2018

Фото: teamrussia.pro

Американское издание New York Post осудило исполнение российскими хоккеистами национального гимна на Олимпиаде в Пхенчхане. В то же время Международный олимпийский комитет (МОК) отнесся к поступку атлетов из России с пониманием и списал все на волнение.

«Исполнение российского гимна на игровом поле – нарушение требований МОК о нейтралитете, примененных к России в рамках санкций за систематическое употребление допинга во многих видах спорта», – пишет NY Post. Издание подчеркивает, что спеть гимн, несмотря на запрет, хоккеисты договорились заранее.

Напомним, Россия завоевала золото в олимпийском финале по хоккею в минувшее воскресенье. Российские атлеты обыграли сборную Германии со счетом 4:3. Во время церемонии награждения хоккеисты пели гимн России, который подхватили болельщики на трибунах.

Затем стало известно, что МОК не восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР), а значит, россияне на церемонии закрытия Игр не имели права пройти под флагом страны. В комитете тогда заявили, что поступок хоккеистов не повлиял на окончательное решение. «Это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах», – отметили в МОК.

После завоевания золота российскими хоккеистами NY Post выпустила статью, в которой назвала атлетов из России «командой без страны». Пользователи соцсетей раскритиковали высказывание и назвали авторов материала «журналистами без мозгов».

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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