Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами

Россия завоевала золото в олимпийском финале по хоккею. Напомним, российская сборная вышла в финал, обыграв Норвегию, а Германия одержала в полуфинале победу над сборной Канады, которая вчера завоевала бронзу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период матча за олимпийское золото обещал закончиться ничьей, несмотря на то, что россияне регулярно атаковали ворота соперника. Но оборона была достаточно крепкой. Однако на последней минуте Павел Дацюк завладел шайбой, передал ее Кириллу Капризову, тот – Никите Гусеву. Гусев сделал прострел в центр зоны на Вячеслава Войнова, и тот мощным ударом отправил шайбу в створ ворот Денни аус ден Биркена.

Период закончился со счетом 1:0 в пользу РФ (по броскам в створ ворот 12:6).

Второй период начался довольно спокойно. Российские хоккеисты за первые 9 минут 6 раз бросали по немецким воротам но вратарь и защитники соперника были на чеку. На 30 минуте россияне увлеклись очередной атакой и ослабили оборону, этим и воспользовались немцы: подхватив шайбу, быстро пересекли площадку, и Феликс Шютц забил гол Василию Кошечкину.

Сразу после этого за задержку соперника клюшкой на две минуты удалили Патрика Раймера, но наши хоккеисты преимуществом не воспользовались. Не пошло впрок и второе удаление у немцев, когда Кристиан Эрхофф ударил по лицу клюшкой Дэрила Бойла (за это, кстати, чуть не удалили Илью Каблукова).

На последних секундах второго периода в атаку пошла сборная Германии. Безрезультатно. На второй перерыв команды ушли со счетом 1:1 (по броскам в створ ворот 9:8).

Первая половина третьего периода инициатива переходила от одной команды к другой, а с 54 минуты начала разворачиваться настоящая драма: Никита Гусев точным броском слева отправил шайбу в ближнюю «девятку» немцев – 2:1. Уже через 20 секунд россияне потеряли шайбу в своей зоне, Кошечкин отбил шайбу, но Франк Мауэр из-за ворот прострелил в центр на Доминика Кауна, который точно ударил в ворота российской сборной – 2:2.

Еще через 3 минуты Йонас Мюллер сыграл на добивании после быстрой контратаки своей команды и ударил практически в пустые ворота – 2:3.

За две минуты до конца периода с поля удалили Сергея Калинина, а на последней минуте Никита Гусев сравнял счет – 3:3. На последних секундах немцы пошли в атаку и едва не забили. Кошечкин спас ворота.

Овертайм: играют 20 минут в формате 4 на 4 до первой заброшенной шайбы. Время 70:19 – Кирилл Капризов забивает шайбу в ворота сборной Германии. Со счетом 4:3 сборная России становится олимпийским чемпионом.

Пхенчхан, Игорь Юров

Пхенчхан. Другие новости 25.02.18

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