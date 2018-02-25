На Олимпиаде в Пхенчхане Россия стала 13-ой в медальном зачете

Россия заняла 13 место в медальном зачете на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последний день Олимпиады принес России золото в хоккее. Еще в двух дисциплинах подняться на пьедестал не удалось. В женских лыжных гонках на 30 км Анастасия Седова пришла 11-ой, Алиса Жамбалова – 15-ой, Наталья Непряева – 24-ой. В бобслее четверка Максима Андрианова (разгоняющие Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов), вышедшая в последние заезды с 16 места, поднялась в итоге на 15-ую строчку таблицы.

По итогам игр в копилке РФ 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Золотые медали завоевали хоккеисты и фигуристка Алина Загитова

Серебро – лыжники (командный спринт, мужчины; мужская эстафета), фигуристы (командные соревнования), Александр Большунов (лыжные гонки, 50 км), Евгения Медведева (фигурное катание), Никита Трегубов (скелетон).

Бронза – лыжники (женская эстафета), Андрей Ларьков (лыжные гонки, 50 км), Александр Большунов (лыжные гонки, спринт), Юлия Белорукова ((лыжные гонки, спринт), Илья Буров (фристайл, акробатика), Сергей Ридзик (фристайл, ски-кросс), Денис Спицов (лыжные гонки, 15 км), Наталья Воронина (конькобежный спорт, 5000 м), Семен Елистратов (шорт-трек, 1500 м).

Напомним, на церемонии закрытия сборная России пойдет под олимпийским флагом.

Пхенчхан, Игорь Юров

Пхенчхан. Другие новости 25.02.18

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