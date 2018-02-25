России запретили использовать триколор на церемонии закрытия Олимпиады

Международный олимпийский комитет запретил российской делегации на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане использовать государственный флаг: спортсмены пойдут под олимпийским знаменем, которое понесет волонтер.

«Исполком вынес на сессию рекомендацию не восстанавливать Олимпийский комитет России (ОКР), несмотря на соблюдение требований, которые были предъявлены российской стороне 5 декабря, после решения о дисквалификации организации», – цитирует «Газета.ru» президента МОК Томаса Баха.

Решение поддержала Наблюдательная комиссия МОК: «Комиссия рекомендует не восстанавливать ОКР, российские спортсмены останутся в статусе олимпийских атлетов из России до конца Олимпиады», – сообщила глава комиссии Николь Хевертц.

По словам Томаса Баха, несмотря на формально соблюдение Олимпийским комитетом России требований МОК, на решение международного комитета значительно повлияли новые факты употребления допинга: 18 февраля допинг-проба бронзового призера в керлинге Александра Крушельницкого показала наличие в организме спортсмена запрещенного препарата мельдония. В результате российским керлингистам пришлось вернуть бронзовые медали в МОК. 23 февраля российскую бобслеистку Надежду Сергееву обвинили в употреблении триметазидина. Спортсменка отказалась от вскрытия пробы В, признав таким образом вину.

При этом комиссия пришла к выводу, что эти случаи нельзя считать систематическими и «они не доказывают наличие в России государственной допинговой системы». Поэтому в ближайшее время ОКР может быть восстановлен. Возможно, это произойдет в начале марта.

Пхенчхан, Игорь Юров

Пхенчхан. Другие новости 24.02.18

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