«Обнимаемся! С Победой» – соцсети в России взорвали поздравления с победой в финале ОИ по хоккею (ФОТО)

Россияне готовятся отмечать первую за 26 лет победу сборной России по хоккею на Олимпиаде. Соцсети буквально «взорвали» поздравления с победой. Как рассказывают пользователи, даже на улицах незнакомые люди кричат друг другу «С победой!».

Напомним, полчаса назад закончился невероятно нервный матч между сборной России и сборной Германии. Первый период матча за олимпийское золото обещал закончиться ничьей, однако на последней минуте россияне забили шайбу, вырвавшись вперед со счетом 1:0. Во втором периоде немцы сравняли счет. Самым «валидольным» был третий период, за время которого сборные вырывали друг у друга победу. Но третий период закончился ничьей – 3:3.

В итоге золотого призера определяли в овертайме. На времени 70:19 – Кирилл Капризов забивает шайбу в ворота сборной Германии. Со счетом 4:3 сборная России становится олимпийским чемпионом. Впервые за 26 лет.

Неудивительно, что соцсети тут же захлестнула волна поздравлений. Скрины с трансляций победного матча постят и пользователи, и всевозможные паблики, даже не профильные. Люди пишут, что поздравления настигают их и на улицах: «Иду по улице, навстречу идёт совершенно незнакомый мужик и говорит мне, что наши победили. Кайф))», – пишут в соцсетях.

Матч смотрели повсеместно. Даже в аэропорту Кольцово пассажиры, которым предстояло вылетать в разные города и страны, до последнего оттягивали выход на посадку, чтобы посмотреть, чем закончится игра.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.02.18

В селе под Турой в пожаре задохнулись трое детей (ФОТО). / Учителя не велят школьницам любить Грудинина, а что Титов? Итоги недели в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). / В Екатеринбурге с балкона выпал мужчина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»