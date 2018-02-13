Олимпиада-2018: керлингисты принесли России третью медаль

Российские спортсмены завоевали очередную медаль на Олимпийских играх в Пхенчхан. Бронзу в копилку России принесли керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в дабл-миксте, обыгравшие соперников из Норвегии со счетом 8:4. Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта награда стала первой олимпийской медалью в истории российского керлинга.

Напомним, на круговом этапе супружеская пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли у Норвегии, Финляндии, Китая, Южной Корее и потерпели поражение от США, Канады и Швейцарии. В итоге они заняли третье место в группе. В полуфинальном поединке россияне вновь встретились со швейцарскими керлингистами, но уступили им.

Золотые призеры в дабл-миксте определятся сегодня – в финальном поединке сразятся Швейцария и Канада.

Напомним, в минувшую субботу, 10 февраля, первую медаль российской команде принес шорт-трекист Семен Елистратов, завоевав бронзу на дистанции 1500 метров. Накануне серебро выиграли российские фигуристы в командных соревнованиях.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 13.02.18

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