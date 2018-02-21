Володин: в Госдуме мельдония нет

Депутаты нижней палаты российского парламента мельдоний не употребляют. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Тему допинга упомянул глава ЛДПР Владимир Жириновский, передает RNS. В своем выступлении в рамках пленарной сессии лидер либерал-демократов порассуждал о поведении российского олимпийца Александра Крушельницкого, в допинг-пробах которого обнаружили запрещенный препарат.

«Мельдоний опять появился. Невнятно наш спортсмен говорит – принимал или не принимал. Если человек не принимал, должна быть какая-то более резкая реакция: «Я не принимал мельдоний! Мне подсыпали мельдоний!» А он так: «Понимаете, мы не знаем, репутация, я хочу извиниться, моя карьера». У меня впечатление, что он принимал, как он изворачивался, он принимал. Человек, который не принимал, перед всем миром его позорят, у него должна быть другая реакция. Любой психотерапевт вам скажет. Это не реакция честного человека, это тот, кто извилисто так делает. И в конце концов когда-то он принимал, это он не отрицает. Нам зачем смотреть эти выступления с ним? Когда каждый второй спортсмен идет на эти выступления после применения каких-то запретных препаратов», – сказал Жириновский.

Вячеслав Володин, выслушав главу ЛДПР, спросил у президента Олимпийского комитета России Александра Жукова: «У нас есть мельдоний, скажите?».

«Давно никто его не употребляет. Вы имеете в виду в Думе в киоске? Не знаю, не проверял», – ответил Жуков.

«У нас мельдония в Думе нет», – заключил Володин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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