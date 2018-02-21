Российские фигуристки бьют собственные мировые рекорды на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Пхенчхане блистают российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.

Выступление россиянок началось с проката Евгении Медведевой, по итогам которого она набрала 81,61 балла и установила новый мировой рекорд, преодолев свое предыдущее достижение (81,06 балла) короткой программы командного турнира.

«Выступление было лучше, чем в командном первенстве. Но каскад можно было сделать получше. Когда в программе его сделала, подумала: «Эх, не то!» Постоянно идет анализ, что и как можно улучшить», – прокомментировала свое выступление Медведева «Р-Спорт».

Рекорд Медведевой продержался всего несколько минут, его побила другая россиянка Алина Загитова. Спортсменка набрала 82,92 балла и стала мировой рекордсменкой в короткой программе на Олимпийских играх 2018 года.

Еще одна российская фигуристка Мария Сотскова набрала 63,86 балла, в турнирной таблице это 12 строчка.

На третьем месте с 78,87 балла Кейтлин Осмонд из сборной Канады.

23 февраля фигуристки выступят с произвольной программой, по итогам которой определятся медалисты.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 20.02.18

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