России не видать международных стартов по биатлону: опять подгадил Родченков

Международный союз биатлонистов (IBU) на конгрессе в хорватском Порече оставил в силе решение об ограничении членства Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

В ходе голосования 29 членов выступили против восстановления СБР в правах и только 20 – за. Таким образом, «СБР остается временным членом IBU», говорится в сообщении пресс-службы организации. Это означает, что российские спортивные функционеры не смогут голосовать на конгрессе IBU, выдвигать кандидатов в руководящие органы организации. Россия также не сможет претендовать на проведение международных соревнований по биатлону. В то же время отечественные спортсмены по-прежнему имеют право участвовать в международных стартах.

Как уточнил участвующий в конгрессе в составе российской делегации олимпийский чемпион Виктор Маматов, СБР помешали восстановить членство в IBU заявления сбежавшего в США информатора WADA Григория Родченкова. По его словам, перед голосованием был презентован доклад с новыми обвинениями Родченкова в адрес России. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории уверял, что Россия пыталась дать крупную взятку руководству IBU, чтобы «замять» допинг-скандалы, после чего в IBU прошли обыски и проверки. «Россия опять оказалась замешана. Это сразу ударило по нам. Но мы сами об этом первый раз услышали», – сказал Маматов, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что полное членство СБР было приостановлено в декабре прошлого года из-за допинговых скандалов с рядом российских спортсменов. В результате была значительно урезана заявка российских биатлонистов на Олимпиаду в Пхенчхане. Выступавшие под олимпийским флагом спортсмены не сумели завоевать ни одной медали.

В конце августа IBU обвинил четырех российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил, отказавшись обнародовать их имена. СБР обещал провести расследование. По данным ряда спортивных СМИ, в «черный» список вошли Александр Чернышов, Александр Печенкин, Евгений Устюгов и Светлана Слепцова. Отметим, что Евгений Устюгов отверг обвинения в нарушении антидопинговых правил и заявил о готовности отстаивать свою репутацию в судах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.18

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