Российская бобслеистка признала употребление допинга

Российская бобслеистка Надежда Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы B. ОБ этом сообщили в Федерации бобслея России.

Как уже сообщал «Новый День», спортсменка выступала на Играх-2018 в соревнованиях двоек, и вместе с Анастасией Кочержовой показала 12-е место. Допинг-проба 30-летней Сергеевой дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

«Спортсмены знают, что если настаивать на вскрытии пробы B, то они могут получить более жесткое наказание. Если ограничиться пробой A, то спортсмен осознает вину и далее следуют более мягкие санкции», – цитирует RT менеджера сборной России по бобслею Сергея Журкина.

Функционер добавил: Сергеева осознает, что факт нарушения был, но не понимает, где она допустила ошибку.

Спортсменка уже сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню, сегодня она вылетит в Москву.

Спортивный арбитражный суд Сергееву дисквалифицировал. Спортсменка зарезервировала свое «право добиваться отмены или сокращения срока отстранения». Разбирательства по делу продолжатся после Олимпиады.

Пхенчхан, Игорь Юров

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