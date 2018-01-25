Антон Шипулин: «Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, остерегался пить даже обычные витамины»

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое отсутствие в списке «приглашенных» атлетов на Олимпийские Игры в Южной Корее и рассказал о ближайших планах. Спортсмен направил в МОК письмо с просьбой разъяснить ситуацию. А пока принял решение поучаствовать в лыжном марафоне «Марчалонга» в Италии, который состоится 28 января.

«Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры – была моя мечта, и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил. Я принял решение в воскресенье бежать марафон «Марчалонга». Цель – получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше. Я вижу, какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!», – написал Шипулин в Instagram.

Напомним, 23 января стало известно, что МОК не пригласил на Олимпиаду сразу нескольких лидеров российского спорта, в том числе биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и конькобежца Виктора Ана. Ранее эти спортсмены ни разу не упоминались в допинговых скандалах. Позже МОК пояснил, что неприглашение на Олимпиаду необязательно означает, что «чистота» данных атлетов ставится под сомнение.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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