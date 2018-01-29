За себя и за того парня: от Свердловской области в Пхенчхан едет один человек

Свердловскую область на Зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане будет представлять один человек, передает корреспондент «Нового Дня». Из 14 претендентов смог пройти квалификацию и не получить отворота МОК только один – сноубордист Антон Мамаев. Всем остальным в участии в Играх отказано.

Напомним, ранее в свердловском минспорта говорили о том, что претендентами на поездку в Корею являются биатлонисты Антон Шипулин, Екатерина Глазырина и Светлана Миронова, лыжники Самир Окумали оглы Мастиев, Никита Ступай, Вера Миляева и Анна Медведева, представительница конькобежцев Юлия Скокова, фигурист Максим Ковтун, хоккеисты Никита Трямкин и Анатолий Голышев, шорт-трекисты Евгения Захарова и Андрей Михасев.

Кроме того, на Олимпиаду поедет прославленный российский хоккеист Павел Дацюк, который родился и вырос в Свердловске, хотя уже много лет не выступает в Екатеринбурге (сейчас играет за питерский СКА).

Олимпиада в Пхенчхане начнется 9 февраля. Российские спортсмены будут в этот раз выступать под нейтральным флагом.

Екатеринбург, служба информации

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