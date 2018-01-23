МОК не допустил до Олимпиады Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана

Ведущие российские спортсмены – биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан – не значатся в списке отечественных атлетов, которых Международной олимпийский комитет (МОК) готов пригласить на Олимпиаду 2018 года в южнокорейский Пхенчхан. Об этом сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Эти спортсмены… не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются «чистыми» спортсменами», – приводит слова спортивного функционера агентство «Р-спорт».

По словам Позднякова, в ОКР «изначально исходили из незыблемого права всех «чистых» спортсменов принять участие в Олимпийских играх». «К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта», – отметил первый вице-президент ОКР.

Поздняков добавил, что Олимпийский комитет России сегодня направит в МОК официальный запрос относительно конкретных причин, по которым спортсменов не включили в список потенциальных участников Игр-2018. По его словам, «эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам».

Накануне издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник сообщило об отстранении шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана от Олимпиады в Пхенчхане. Отмечалось, что 32-летний спортсмен не сможет участвовать в Играх-2018 из-за упоминания в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена. В МОК отказались от комментариев, пообещав «со временем» сообщить список приглашенных спортсменов на Олимпиаду.

Как сообщал «Новый День», 5 декабря исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение об отстранении сборной РФ от участия в Играх в Пхенчхане. Причиной для этого стали доказательства наличия в России допинговой системы, о которых заявили в МОК. Комитет согласился допустить «чистых» спортсменов к участию в играх, но они должны будут выступать под нейтральным – олимпийским флагом.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

В минувшую субботу, 20 января, стало известно, что МОК сократил заявку сборной России на участие в Олимпиаде-2018. На соревнования не допустили 111 спортсменов. Первоначально Москва подавала заявку на участие в ОИ 500 россиян, теперь в Южную Корею смогут поехать не более 389. Большая часть атлетов, допущенных до Игр, не принимала участие в Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

В середине января Антон Шипулин заявил о готовности выступить на зимних Олимпийских играх в Южной Корее. «Теперь самое главное, чтобы комиссия МОК одобрила моё участие. Ждем 28 января. Не хочу сейчас об этом много говорить. Поживем – увидим, но я готов», – сообщил биатлонист в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.18

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