МОК оставил без Игр-2018 две пары российских фигуристов. Причина не объясняется

Международный олимпийский комитет (МОК), не объясняя причин, не допустил до участия в Олимпиаде в Южной Корее спортсменов основного состава сборной команды РФ по фигурному катанию Ксению Столбову, выступающую в парном катании, и Ивана Букина, представителя танцев на льду. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), которая осудила это решение. Отметим, что Столбова выступает в паре с Федором Климовым, Букин – с Александрой Степановой.

В федерации назвали данное решением «безосновательным» и «абсурдным», которое «в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы… Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры».

В заявлении ФФКР говорится, что вердикт МОК напоминает «провокацию с целью вынудить российских спортсменов любым путем отказаться от участия в Играх». «Мы намерены незамедлительно начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам и отстаивать честь и достоинство наших спортсменов всеми возможными способами», – подчеркивается в сообщении.

Столбова и Климов стали олимпийскими чемпионами Олимпиады в Сочи 2014 года в командных соревнованиях и завоевали «серебро» в индивидуальных. В нынешнем сезоне они стали вторыми на Чемпионате Европы по фигурному катанию, завершившемся в конце прошлой неделе в Москве. Букин со Степановой завоевали «бронзу» на европейском первенстве этого года. Обе пары были включены в состав участников Олимпиады-2018.

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, в свою очередь, предложил российским спортсменам отказаться от поездки на Олимпийские игры. «Если разъяснений не последует, то возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Играх в Пхенчхане», – цитирует парламентария «Интерфакс». По его мнению, Россию пытались спровоцировать на бойкот ОИ, но, не добившись этого, «решили действовать таким иезуитским способом – не допускать российских лидеров с идеальной репутацией».

Ранее сегодня стало известно, в списке потенциальных участников Олимпиады в Пхенчхане отсутствуют ведущие спортсмены России: биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков. Никто из них не попадался на допинге. Также сообщалось, что Олимпиаду не пускают ряд ведущих российских хоккеистов.

Причина недопуска российских спортсменов к ОИ заключается в том, что их имена значатся в устаревшей базе Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении WADA еще в ноябре 2017 года, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на информированный источник. По его данным, в этой базе «содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года». «На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются», – пишет издание.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.18

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