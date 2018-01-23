«Мутко надо гнать тренером на Колыму»: в СБР назвали виновного в недопуске Шипулина к ОИ-2018

Член правления Союза биатлонистов России, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал главного виновника недопуска на Олимпиаду в Пхенчхане ведущих российских спортсменов. По его мнению, это экс-министр спорта, вице-премьер Виталий Мутко. Тихонов разразился резким комментарием в его адрес.

По словам представителя СБР, отлучение от ОИ для наших ведущих атлетов «равносильно смерти». «Участие в Олимпиаде – это мечта всей жизни… У Шипулина и Устюгова это, наверное, последняя Олимпиада – ребята уже не юные», – сказал Тихонов в комментарии РБК. Ответственность за это должен понести Мутко, считает он. «Не вице-премьером ставить, а загнать его в Магадан тренером по лыжным гонкам, – предложил Тихонов. – Пусть он попробует на своем хребте, как там работала великий тренер Елена Вяльбе».

Член правления СБР обратил внимание на то, что «за все последние Олимпийские игры у нас уже забрали 37 медалей – так писали в прессе», но никто за это не наказан, передает sports.ru. Тихонов заметил, что «допинговый закон, принятый Госдумой, какой-то двусмысленный и непонятный». «Вот мы сейчас и хлебаем», – заключил он. При этом Тихонов выступил против бойкота Игр-2018: «Ехать на Олимпиаду надо. А при чем здесь остальные? У нас есть Медведева, Загитова, хорошие пары в фигурном катании».

В Госдуме ранее призвали спортсменов отказаться от участия в Олимпиаде в Южной Корее после того, как стало известно, что МОК не включил в список атлетов, допущенных к ОИ, ведущих отечественных спортсменов.

Сегодня стало известно, в списке потенциальных участников Олимпиады в Пхенчхане отсутствуют биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков. Никто из них не попадался на допинге. Также сообщалось, что Олимпиаду не пускают ряд ведущих российских хоккеистов. По данным издания «Чемпионат», в их числе хоккеисты питерского СКА Антон Белов и Сергей Плотников, игроки московского ЦСКА Михаил Науменков и Валерий Ничушкин. Они оказались среди российских спортсменов, которые не получили приглашений от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду в Пхёнчхане. Остальные кандидаты в сборную России по хоккею допущены к участию в Играх. Отметим, Белов в составе сборной России выиграл золото ЧМ-2014, Науменков является серебряным призером ЧМ-2012.

Кроме того, МОК без объяснения причин не допустил до ОИ-2018 спортсменов основного состава сборной команды РФ по фигурному катанию Ксению Столбову, выступающую в парном катании, и Ивана Букина, представителя танцев на льду.

По последним данным, приглашения МОК на Олимпиаду также не получили разгоняющие сборной России по бобслею Роман Кошелев и Юлия Шокшуева, сообщается на официальном сайте Федерации бобслея России. «Причины, по которым принято это решение, до федерации не доведены», – говорится в сообщении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.18

МОК оставил без Игр-2018 две пары российских фигуристов. Причина не объясняется. / Ведущих российских хоккеистов и конькобежцев не пускают на Олимпиаду. / МОК не допустил до Олимпиады Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»