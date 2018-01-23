Ведущих российских хоккеистов и конькобежцев не пускают на Олимпиаду

Лидеры конькобежной сборной России Денис Юсков, Павел Кулижников и другие спортсмены отсутствуют в списке российских спортсменов, получивших приглашения специальной комиссии Международного олимпийского комитета выступить на Олимпиаде в Южной Корее, сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, назвав решение МОК об их недопуске к ОИ несправедливым.

«По мужской команде у нас 90 процентов списка в конькобежном спорте отклонено, никто из лидеров, по предварительной информации, приглашения не получат. У женской команды отклонено 80 процентов заявки», – цитирует Кравцова РИА «Новости». По его словам, федерация направит в МОК список спортменов по дистанциям. Окончательный ответ комитета, как ожидается, станет известен 28 января. Стоит отметить, что Юсков и Кулижников являются многократными чемпионами мира.

Кроме того, Кравцов сообщил, что МОК, по предварительным данным, отклонил заявки на ОИ-2018 российских шорт-трекисток Евгении Захаровой и Татьяны Бородулиной. Он подтвердил, что приглашения также не получат трое шорт-трекистов – шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, Владимир Григорьев и Денис Айрапетян.

Также стало известно, что на Олимпиаду не пускают ряд ведущих хоккеистов сборной России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к Олимпийскому комитету России. По словам собеседника агенства, «ряд действующих хоккеистов сборной России, играющих в национальной команде ведущие роли, отсутствует в списке приглашенных на Олимпийские игры в Пхенчхане». Он добавил, что сейчас Федерация хоккея России ведет «переговоры по включению этих спортсменов в окончательный список».

Как информировал «Новый День», ранее сегодня вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что ведущие российские спортсмены – биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан – отсутствуют в списке отечественных атлетов, которых Международной МОК готов пригласить на Олимпиаду 2018 года в южнокорейский Пхенчхан. Представители ОКР отправят письмо с просьбой объяснить причины такого решения.

Напомним, 5 декабря прошлого года исполнительный комитет МОК отстранил сборную РФ от участия в Играх в Пхенчхане. До Олимпиады будут допущены только «чистые» российские спортсмены, которые выступят под олимпийским флагом и в нейтральной форме без национальной символики.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.18

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