Удар по болельщикам: МОК запретил флаг России на трибунах Игр-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил болельщикам проносить на трибуны олимпийских арен в Южной Корее флаги стран, не принимающих участие в Олимпиаде, сообщается на сайте оргкомитета ОИ-2018.

Из этого решения следует, что флаг РФ будет находиться под запретом, поскольку российские спортсмены будут иметь статус «олимпийские спортсмены из России» и выступят под нейтральным, олимпийским флагом. Российский триколор нельзя будет проносить и на тренировочные базы и другие объекты.

Напомним, 5 декабря прошлого года исполнительный комитет МОК отстранил сборную РФ от участия в Играх в Пхенчхане. До Олимпиады будут допущены только «чистые» российские спортсмены, которые выступят под олимпийским флагом и в нейтральной форме без национальной символики.

В минувшую субботу, 20 января, стало известно, что МОК сократил заявку сборной России на участие в Олимпиаде-2018. Москва подала в МОК около 500 заявок от спортсменов. На соревнования не допустили 111 атлетов. В их числе оказались ведущие спортсмены России: биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков. Никто из них не попадался на допинге. Также сообщалось, что Олимпиаду не пускают 5 российских хоккеистов, двух представителей фигурного катания, двух бобслеистов и двух саночниц.

Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к Играм-2018 Валери Фурнейрон накануне заявила, что отстранение российских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане не обязательно означает, что они применяли запрещенные вещества, сообщал»Спорт-Экспресс». По ее словам, при «тщательном изучении» всех обстоятельств МОК хотел иметь «абсолютную уверенность, что в адрес кого-либо из тех, кто будет приглашен, нет ни малейших сомнений или подозрений». Она не исключила, что в отношении спортсменов, не допущенных к ОИ, впоследствии могут быть открыты антидопинговые расследования.

Вчера же газета Le Monde со ссылкой на источник сообщила, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан и биатлонист Антон Шипулин не получили приглашений на Игры в Пхенчхан из-за того, что их допинг-пробы якобы были подменены на Играх в Сочи. Такие данные предоставило расследование независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Изначально Ан и Шипулин не упоминались в докладе Макларена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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