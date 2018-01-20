МОК запретил участвовать в Олимпиаде 111 российским спортсменам

Международный олимпийский комитет сократил заявку сборной России на участие в Олимпийских играх – 2018. На соревнования не допустили 111 спортсменов. В МОК отметили, что в ходе квалификации состав команды «Объединенные спортсмены России» может измениться.

Первоначально Москва подавала заявку на участие в ОИ 500 россиян, теперь в Южную Корею смогут поехать не более 389. Большая часть атлетов, допущенных до Игр, не принимала участие в Олимпиаде в Сочи в 2014 году. «Это означает, что появилось новое поколение российских спортсменов», – говорится в сообщении МОК на сайте организации.

В МОК подчеркнули, что в пул не вошли россияне, которые были пожизненно отстранены от участия в соревнованиях по результатам расследования антидопинговой комиссии Дениса Освальда.

Впрочем, даже сейчас состав российской сборной нельзя назвать окончательным, поскольку квалификация к Олимпиаде продолжается. Спортсмены продолжают сдавать допинг-тесты.

Как уже сообщал «Новый День», 5 декабря исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение об отстранении сборной РФ от участия в Играх в Пхенчхане. Причиной для этого стали доказательства наличия в России допинговой системы, о которых заявили в МОК. Комитет согласился допустить чистых спортсменов к участию в играх, но они должны будут выступать под нейтральным – олимпийским флагом.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.01.18

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