Международный олимпийский комитет (МОК) определился, в какой форме будут выступать российские спортсмены на предстоящей зимней Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане. Как говорится в официальном сообщении организации, на экипировке россиян, команда которых будет под нейтральным флагом, не должно быть национальной символики.

Согласно решению МОК, единственное упоминание о России возможно в надписи на форме, аксессуарах и оборудовании – аббревиатуре ОАR (Olympic Athlete from Russia) или надпись «Олимпийский спортсмен из России». При этом форма, которая будет на официальных лицах во время церемонии открытия, на тренировках или где-либо еще, может иметь только одну надпись: ОАR.

Вместе с тем МОК оговаривает даже такую тонкость, как шрифт в надписи на форме «Олимпийский спортсмен из России» – он должен быть не только единым, но размер – пропорционален площади. Это потребует отдельного одобрения «олимпийских чиновников».

Кроме того, элементы одежды спортсменов могут содержать только два цвета национального флага и при совмещении не должны преобразовываться в российский флаг, там не должно быть не должно быть элементов дизайна национальной идентификации. При этом государственный герб РФ, эмблема Олимпийского комитета России должны быть заменены аббревиатурой ОАR.

Лозанна, Служба информации РИА «Новый День»

Лозанна. Другие новости 20.12.17

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