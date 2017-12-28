Следователь WADA заранее обвинил Россию в употреблении допинга на Играх-2018

Российские спортсмены, которые будут выступать на Олимпиаде в 2018 году, не смогут обойтись без допинга, так как система нарушений поддерживается на государственном уровне. Такое заявление сделал бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон.

По его мнению, спортсмены из других стран вновь будут соревноваться с теми, кто нарушает антидопинговые правила. «Пройдут годы, прежде чем мы узнаем настоящих победителей и призеров Игр в Пхенчхане. Но они опять получат свои медали по почте. Россия не только не признала вину, но и продолжает использовать запрещенные вещества во время расследования. Все это говорит о том, что система продолжает работать», – приводит слова Робертсона New York Times.

Экс-следователь WADA уточнил, что Международный олимпийский комитет знает об этом и его решение о допуске «чистых» российских спортсменов к Играм-2018 – насмешка. Таким образом в МОК хотели защитить коммерческие и политические интересы России.

99% российских спортсменов, по словам Робертсона, употребляют запрещенные препараты, так как у них нет выбора. Якобы в России те, кто хочет попасть в олимпийскую сборную, должны употреблять допинг, иначе их заставят завершить спортивную карьеру.

Как писал «Новый День», МОК 5 декабря отстранил сборную России от участия в Играх в Южной Корее из-за допинговых нарушений. Комитет согласился допустить некоторых спортсменов к участию в Играх, но они должны будут выступать под нейтральным – олимпийским флагом. Олимпийский комитет России (ОКР) 12 декабря заявил, что не будет чинить препятствия российским спортсменам, которые пожелают принять участие в Олимпиаде. Таким образом, ОКР поддержал заявление российских спортсменов, которые готовы выступить на Играх-2018 в нейтральном статусе.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 28.12.17

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