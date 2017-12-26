«Неординарное в Сочи происходило»: отстраненный российский спортсмен верит Родченкову

Конькобежец Иван Скобрев, которого пожизненно отстранили от Олимпийских игр за нарушение антидопинговых правил, считает, что обвинения экс-главы Антидопингового центра Григория Родченкова в адрес российских властей могут быть обоснованными.

«Что-то неординарное в Сочи происходило, и это уже признали наши власти, были извинения со стороны руководителей. Плюс если бы вся правда была на нашей стороне, не было бы отставки ряда чиновников. Я не верю, что все-все – это выдумки и фантазии Григория Родченкова», – цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

По словам Скобрева, в действиях бывшего начальника российского Антидопингового центра есть смысл: «Все называют его дураком со странностями. Но Родченков точно не дурак хотя бы потому, что провернул столько всего».

Конькобежец настаивает на том, что Международный олимпийский комитет (МОК) обязан продолжить разбирательство: «Медальные списки, «список Дюшес» и прочие фамилии на бумажках и в файлах – это полнейший бред».

Напомним, именно на показаниях Григория Родченкова основываются обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в адрес России. В WADA считают, что российские власти способствовали созданию системы употребления допинга на государственном уровне. Москва всегда отвергала подобные обвинения. СКР ведет расследование в отношении Родченкова, по версии следствия, именно он способствовал распространению допинга среди спортсменов.

Как писал «Новый День», Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря отстранил сборную России от участиях в Играх в Южной Корее из-за допинговых нарушений. Комитет согласился допустить некоторых спортсменов к участию в Играх, но они должны будут выступать под нейтральным – олимпийским флагом. Олимпийский комитет России (ОКР) 12 декабря заявил, что не будет чинить препятствия российским спортсменам, которые пожелают принять участие в Олимпиаде. Таким образом, ОКР поддержал заявление российских спортсменов, которые готовы выступить на Играх-2018 в нейтральном статусе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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