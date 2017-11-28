Родченков «топит» российских спортсменов: несмотря на данные СКР, МОК верит главному информатору WADA

Следственный комитет РФ продолжает расследование в отношении экс-главы российского Антидопингового центра Григория Родченкова. Следователи считают заявления о существовании государственной системы допинга в России голословными и приводят доказательства вины Родченкова в распространении запрещенных препаратов среди спортсменов. Однако комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, на основании выводов которой будет приниматься решение об отстранении сборной России от Олимпиады в Пхёнчхане, считает, что словам главного информатора можно доверять.

«Было установлено, что Родченков Г.М. самостоятельно распространял препараты спортсменам и тренерам, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии установленные как допинг, а уничтожив допинг-пробы спортсменов и обвинив Россию в реализации некой допинговой программы, тем самым сокрыл результаты своей преступной деятельности в Антидопинговом центре», – сообщает Главное управление СКР РФ.

В ходе следствия выяснилось, что Родченков уже после отъезда в США имел удаленный доступ к базе данных лаборатории. «Обладая правами доступа к базе и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, они (Мигачев, Соболевский и Родченков – прим. ред.) имели возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств», – говорится в сообщении следователей.

СКР предложил иностранным компетентным органам, общественным и международным организациям, в том числе WADA, совместное сотрудничество в расследовании. Доказательства манипуляций Родченкова с банком лаборатории могут быть предоставлены WADA и МОК.

Тем временем, комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда посчитала экс-главу московской антидопинговой лаборатории правдивым свидетелем «вне зависимости от мотивации и нарушений в прошлом», передает «Р-Спорт».

Слова Родченкова о сокрытии злоупотреблений на Олимпиаде в Сочи якобы подтверждаются лондонскими экспертами, а также профессором Шамподом в Лозанне. «Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что, какие мотивы ни двигали бы Родченковым, и какие бы проступки в прошлом он ни совершил, он говорил правду, давая объяснения о схеме сокрытия допинг-нарушений, которой он руководил», – отмечается в сообщении комиссии.

На основании выводов команды Освальда, а также комиссии под руководством Самуэля Шмида, которая занимается расследованием причастности Министерства спорта РФ к нарушению антидопинговых правил, 5 декабря в Лозанне будет принято решение о допуске российской сборной к Играм в Пхёнчхане. На заседании также пригласили делегацию Олимпийского комитета России.

Накануне МОК объявил о пожизненном отлучении от Олимпийских игр пятерых российских спортсменов. Скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Их результаты Олимпиады-2014 аннулированы, таким образом у России осталось 24 медали, выигранных на соревнованиях в Сочи. «Допинговый скандал» опустил РФ в общем командном зачете с первого на третье место после Норвегии и Канады.

Ранее Родченков также заявил, что может предоставить ФИФА доказательства употребления допинга и российскими футболистами. В «черном» списке значатся 34 игрока, в том числе члены сборной России по футболу, принимавшие участие в ЧМ-2014.

Москва, Зоя Осколкова

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