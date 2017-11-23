Совет Федерации: Запад готовит атаку на Россию на ЧМ-2018

У Совета Федерации есть документы, в которых говорится о том, что США планируют через европейских спортивных чиновников дискредитировать Россию. Максимальное давление будет оказываться во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ в следующем году.

«В комиссию поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году. У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на чемпионат мира по футболу, который должен пройти у нас в стране», – рассказал РИА «Новости» глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

По словам сенатора, Россия планирует принять ответные меры. Эта тема будет обсуждаться с представителями Министерства иностранных дел, Министерства спорта и Олимпийского комитета РФ 28 ноября.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.11.17

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