Террористы пообещали устроить кровопролитие на ЧМ-2018

В ходе проведения мероприятий в рамках Чемпионата мира (ЧМ) по футболу-2018, который состоится в России, будут террористические акты. С таким заявлением выступила запрещенная во многих странах мира, в том числе и в России террористическая организация «Исламское государство», пишет The Daily Mail.

Террористы-исламисты разместили на пропагандистском плакате изображение боевика на фоне фоне стадиона. Он держит в руках автомат. На изображении также присутствует стилизованная бомба. Помимо этого, на постере имеется официальный символ проведения ЧМ-2018. Надпись под картинкой на русском языке гласит: «Ждите нас».

Как в свою очередь отмечает «Лента.ру», информационное агентство террористов «Амак» не выпускало угроз. В связи с этим предполагается, что коллаж, вероятно, является творчеством неизвестных сторонников ИГ (запрещена в России), не имеющих отношения к руководству группировки.

Напомним, 8 ноября 2016 года из-за угрозы теракта на стадионе «Лоро Боричи» перенесли отборочную игру ЧМ-2018. Тогда встречались сборные Албании и Израиля. Она состоялась в другом городе. Игру, благодаря израильским шпионам, арестовали четырех подозреваемых в подготовке нападения.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самым уделенным от столицы в рамках проведения турнира городом, где состоятся игры, станет Екатеринбург. Финал пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее ряд СМИ писал, что террористы хотят устроить теракт на концерте артиста Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля. Боевики хотели напасть на певца и гостей шоу, якобы используя три самодельные взрывные устройства. Тогда террористов повязали. Их задержали 14 октября в Москве и Махачкале. Известно, что все они являются уроженцами Дагестана и до вступления в преступную группировку работали на стройке.

Москва, Иван Гридин

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