Следствие просит арестовать генподрядика строительства стадиона к ЧМ-2018

Следователи потребовали заочно заключить под стражу подмосковного бизнесмена Сергея Уласевича в связи с обвинениями в финансовых махинациях при строительстве футбольного стадиона «Самара Арена», сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

Уласевич является гендиректором компании «Стальмонтаж-Электросталь», участвовавшей в строительстве 45-тысячной «Самара Арены» к чемпионату мира 2018 года. Основной субподрядчик – «Татдорстрой» – 1,5 года назад обратился в полицию с требованием возбудить в отношении Уласевича уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей.

В пресс-службе генподрядчика строительства ПСО «Казань» Р-Спорт тогда заявили, что компания Уласевича «специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе «Самара Арена», уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками».

Также подчеркивалось, что компания получила от «Татдорстроя» более 2,6 млрд рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 млн. Также генподрядчик обвинил Уласевича в срыве сроков выполнения работ по монтажу основных металлоконструкций.

Пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Мария Боровикова рассказала, что в суд поступили материалы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гендиректора «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича. По ее словам, ходатайство будет рассмотрено 5 марта в 15:00, передает РИА «Новости». Мария Боровикова отметила, что Уласевичу вменяется сокрытие денег/имущества организации в особо крупном размере и полная невыплата зарплаты сотрудникам свыше двух месяцев (ст.199.2, ст.145.1УК РФ).

В суде отметили, что в связи с тем, что Уласевич объявлен в международный розыск, ходатайство о его аресте будет рассматриваться заочно.

Строительство «Самара Арены» обошлась государству почти в 19 млрд рублей. На этом стадионе сборная России в ходе группового этапа чемпионата мира проиграла уругвайцам со счетом 0:3.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.03.19

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