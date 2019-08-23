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Пятница, 23 августа 2019, 16:40 мск

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Испанская газета Marca включила «Екатеринбург Арену» в список самых неудобных стадионов мира

Временные трибуны «Екатеринбург Арены», построенные к футбольному чемпионату мира 2018 года, вновь привлекли внимание зарубежных СМИ. Испанский таблоид Marca, специализирующийся на футболе, составил список самых неудобных стадионов в мире и включил туда екатеринбургское сооружение, сообщает sportbox.ru.

«Выбор России в качестве места проведения чемпионата мира 2018 года был встречен неоднозначно. Не только из-за того, что это страна с небольшими футбольными традициями, но и из-за наличия стадионов с небольшой вместимостью. Чтобы исправить это, было решено построить несколько новых арен и реконструировать другие… В том числе роковую трибуну екатеринбургской арены. Минимальным требованием ФИФА было 35 тысяч зрителей, но стадион имел только 25 тысяч кресел. Решение? Уберите одну трибуну, сделайте дыру и постройте дополнительный ярус, который дает все, кроме уверенности. К счастью, несчастных случаев не было, но это временное решение не казалось лучшим», – пишет испанское издание.

Напомним, на «Екатеринбург Арене» прошли четыре матча групповой стадии ЧМ-2018. Для турнира стадион был реконструирован за 13,1 миллиард рублей. Еще 500 миллионов рублей будут потрачены на демонтаж приставных трибун, рассчитанных на 12 тысяч мест. Работы должны начаться в 2020 году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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