Временные трибуны «Екатеринбург Арены» разберут в 2021 году

Временные трибуны «Екатеринбург-арены» должны разобрать в 2021 году, работы начнутся зимой. Проектная документация по ним находится в стадии разработки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова.

«Думаю, что зимой, после окончания первой части следующего чемпионата, начнут разбирать одну трибуну, а в летний период – вторую. Думаю, что в 2021 году обе трибуны будут уже разобраны. Строительные работы не должны мешать проведению матчей. Губернатор ставит такую задачу», – прокомментировал Иванов.

В 2018 году на стадионе «Екатеринбург Арена» прошло несколько матчей чемпионата мира по футболу. Для турнира стадион был реконструирован за 13,1 миллиарда рублей. На демонтаж трибун предполагалось потратить еще 500 миллионов рублей. Эти временные конструкции вызвали неоднозначную реакцию, так, испанский таблоид Marca, специализирующийся на футболе, составил список самых неудобных стадионов в мире, включив туда екатеринбургское сооружение. Впрочем, приставные трибуны ждут в муниципалитетах. В 2019 году на 12 тысяч кресел подано более 90 тысяч заявок от различных территорий, включая Екатеринбург.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 27.02.20

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