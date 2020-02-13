Финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге

Финал Кубка России по футболу в сезоне 2019/20 пройдет в Екатеринбурге – такое решение поддержали 14 членов исполнительного комитета Российского футбольного союза.

«В окончательный список городов, которые претендовали на финал Кубка России, вошли Нижний Новгород и Екатеринбург. Мнение РФС разделилось, были сотрудники, которые больше склонялись в сторону Нижнего Новгорода, поэтому вопрос был вынесен на исполком РФС, голоса разделились, но в результате выбор пал на Екатеринбург. По голосам 14-6 в пользу Екатеринбурга», – цитирует президента союза Александра Дюкова ТАСС.

Решающая игра состоится 13 мая. Екатеринбургский клуб «Урал» имеет шансы сыграть на своем поле в финале. ФК «Урал» в начале марта сыграет с «Шинником» в рамках 1/4 финала турнира. Также в четвертьфинальных матчах встретятся «Спартак» и ЦСКА, грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо».

Напомним, «Урал» дважды был финалистом Кубка России – в сезонах 2016/2017 и 2018/2019. Оба раза екатеринбургская команда встречалась с московским «Локомотивом», но столичный клуб был сильнее.

Екатеринбург, Елена Иванова

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