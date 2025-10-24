российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 октября 2025, 16:18 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В свердловском правительстве назвали причину приватизации ФК «Урал»

Решение о приватизации футбольного клуба «Урал» должно одобрить заксобрание Свердловской области. Все подготовительные мероприятия по продаже акций клуба будут проведены до конца 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Привлечение частного инвестора будет способствовать развитию футбольного клуба «Урал», обеспечив дополнительное финансирование для модернизации инфраструктуры, укрепления материально-технической базы и повышения конкурентоспособности команды», – разъясняет департамент информационной политики.

Как ранее писал «Новый День», постановление о продаже 50% акций ФК «Урал» подписал губернатор Денис Паслер. Область готова продать 12 050 акций стоимостью 1000 рублей каждая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

Свердловское правительство выставило на продажу 50% акций ФК «Урал»

Метки / ФК «Урал»

«Урал» проведет первую домашнюю игру в сезоне / Футбольный клуб «Урал» объявил нового главного тренера / ФК «Урал» уволил Олега Шатова с поста главного тренера / «Урал» сыграет с «Ахматом» за выход в РПЛ / ФК «Урал» покидает Эрик Бикфалви / ФК «Урал» сменил тренера на фоне неудач в ФНЛ / Глава Минспорта обещал расстрелять еще одну команду / Главным тренером ФК «Урал» назначен Евгений Аверьянов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, Экономика, ФК «Урал»,