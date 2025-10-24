В свердловском правительстве назвали причину приватизации ФК «Урал»

Решение о приватизации футбольного клуба «Урал» должно одобрить заксобрание Свердловской области. Все подготовительные мероприятия по продаже акций клуба будут проведены до конца 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Привлечение частного инвестора будет способствовать развитию футбольного клуба «Урал», обеспечив дополнительное финансирование для модернизации инфраструктуры, укрепления материально-технической базы и повышения конкурентоспособности команды», – разъясняет департамент информационной политики.

Как ранее писал «Новый День», постановление о продаже 50% акций ФК «Урал» подписал губернатор Денис Паслер. Область готова продать 12 050 акций стоимостью 1000 рублей каждая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

