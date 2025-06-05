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Четверг, 5 июня 2025, 14:19 мск

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ФК «Урал» уволил Олега Шатова с поста главного тренера

Фото: ФК «Урал»

Олег Шатов покидает тренерский штаб «Урала». Он работал с командой с лета 2024 года – после того, как екатеринбургский клуб вылетел из РПЛ в Первую лигу.

«Благодарим Олега Александровича за работу и желаем успехов в дальнейшем», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, «Урал» проиграл «Ахмату» (2:1, 0:2) по итогам стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне, и снова останется в ФНЛ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / ФК «Урал»

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