ФК «Урал» расторг контракт с тренером Ромащенко

Футбольный клуб «Урал» объявил о расторжении контракта с главным тренером Мирославом Ромащенко. Решение было принято по соглашению сторон, сообщили в пресс-службе клуба.

«Спасибо игрокам – они проделали хорошую работу и заслуживают уважения. «Урал» – для меня был и навсегда останется особенным клубом и в жизни, и в карьере. Здесь мне довелось и поиграть, и потренировать. Я провел здесь замечательный год, отдавался работе на 100%. Буду переживать за парней и уверен, что игроки обязательно выполнят поставленную на сезон задачу – выйдут в РПЛ», – отметил Мирослав Ромащенко.

Он вошел в тренерский штаб «Урала» в январе 2025 года, а июне стал главным тренером. До него клуб в течение года возглавлял Олег Шатов, воспитанник свердловского футбола. По данным инсайдеров, на пост главного тренера «Урала» рассматривается кандидатура экс-защитника сборной России Василия Березуцкого.

Сейчас ФК «Урал» занимает промежуточное второе место в турнирной таблице ФНЛ и имеет шансы на выход в Российскую премьер-лигу после окончания чемпионата.

Екатеринбург

