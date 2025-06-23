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Понедельник, 23 июня 2025, 14:40 мск

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Футбольный клуб «Урал» объявил нового главного тренера

Фото ФК «Урал»

Главным тренером ФК «Урал» стал Мирослав Ромащенко. «Решение принято cоветом директоров клуба. Предсезонные сборы «Урала» под руководством Мирослава Юрьевича начнутся уже 25 июня», – сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

Мирослав Ромащенко является заслуженным тренером России. Он работал ассистентом Станислава Черчесова в сборной России с 2016 по 2021 годы, позднее стал главным тренером «Ахмата», но в 2024 году подал в отставку. В январе 2025 года присоединился к тренерскому штабу ФК «Урал».

Напомним, предыдущий тренер екатеринбургской команды Олег Шатов покинул клуб после того, как «Урал» проиграл «Ахмату» в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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