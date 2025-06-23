Футбольный клуб «Урал» объявил нового главного тренера

Главным тренером ФК «Урал» стал Мирослав Ромащенко. «Решение принято cоветом директоров клуба. Предсезонные сборы «Урала» под руководством Мирослава Юрьевича начнутся уже 25 июня», – сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

Мирослав Ромащенко является заслуженным тренером России. Он работал ассистентом Станислава Черчесова в сборной России с 2016 по 2021 годы, позднее стал главным тренером «Ахмата», но в 2024 году подал в отставку. В январе 2025 года присоединился к тренерскому штабу ФК «Урал».

Напомним, предыдущий тренер екатеринбургской команды Олег Шатов покинул клуб после того, как «Урал» проиграл «Ахмату» в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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