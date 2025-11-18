российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 ноября 2025, 14:49 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Денег много требует», – МУГИСО объяснило, почему продает ФК «Урал»

Депутаты заксобрания дали согласие на продажу 50% акций АО «Футбольный клуб «Урал», принадлежащих правительству региона.

Единственный вопрос задал депутат Армен Карапетян: «А почему продаете, мы же так его активно развивали?» И.о. главы МУГИСО Ирина Снеткова на это ответила: «Денег очень много требует, хотим, чтобы инвесторы вкладывали, а не область. До конца года будет определена цена».

Как уже писал «Новый День», о планах области продать акции ФК «Урал» стало известно 23 октября. По проекту решения, Свердловская область готова продать 12050 акций стоимостью 1000 рублей каждая. Таким образом, областной бюджет выручит чуть более 12 миллионов рублей.

Сейчас свердловскому правительству принадлежат 100% акций ФК «Урал». Генеральным спонсором клуба является Трубная металлургическая компания уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Частичная приватизация футбольного клуба объявлена на фоне неудачных выступлений команды. «Урал» в 2024 году вылетел из Российской премьер-лиги и второй год подряд остается в Первой лиге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

Свердловское правительство выставило на продажу 50% акций ФК «Урал»

Метки / ФК «Урал»

В свердловском правительстве назвали причину приватизации ФК «Урал» / «Урал» проведет первую домашнюю игру в сезоне / Футбольный клуб «Урал» объявил нового главного тренера / ФК «Урал» уволил Олега Шатова с поста главного тренера / «Урал» сыграет с «Ахматом» за выход в РПЛ / ФК «Урал» покидает Эрик Бикфалви / ФК «Урал» сменил тренера на фоне неудач в ФНЛ / Глава Минспорта обещал расстрелять еще одну команду

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, Экономика, ФК «Урал»,