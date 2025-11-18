«Денег много требует», – МУГИСО объяснило, почему продает ФК «Урал»

Депутаты заксобрания дали согласие на продажу 50% акций АО «Футбольный клуб «Урал», принадлежащих правительству региона.

Единственный вопрос задал депутат Армен Карапетян: «А почему продаете, мы же так его активно развивали?» И.о. главы МУГИСО Ирина Снеткова на это ответила: «Денег очень много требует, хотим, чтобы инвесторы вкладывали, а не область. До конца года будет определена цена».

Как уже писал «Новый День», о планах области продать акции ФК «Урал» стало известно 23 октября. По проекту решения, Свердловская область готова продать 12050 акций стоимостью 1000 рублей каждая. Таким образом, областной бюджет выручит чуть более 12 миллионов рублей.

Сейчас свердловскому правительству принадлежат 100% акций ФК «Урал». Генеральным спонсором клуба является Трубная металлургическая компания уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Частичная приватизация футбольного клуба объявлена на фоне неудачных выступлений команды. «Урал» в 2024 году вылетел из Российской премьер-лиги и второй год подряд остается в Первой лиге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube