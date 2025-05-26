«Урал» сыграет с «Ахматом» за выход в РПЛ

Футбольный клуб «Урал» примет участие в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу в следующем сезоне. Соперником екатеринбургской команды станет «Ахмат» из Грозного.

Первая игра состоится 28 мая в 19:00 на «Екатеринбург Арене». О старте продаж билетов клуб объявит позднее. Ответная встреча «Ахмат» – «Урал» пройдет 31 мая в Грозном.

Напомним, ФК «Урал» занял 4-е место в Первой лиге по итогам сезона 2024/2025. Екатеринбургский клуб вылетел из РПЛ в прошлом году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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