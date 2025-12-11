Новым тренером ФК «Урал» стал Василий Березуцкий

На пост главного тренера ФК «Урал» назначен экс-капитан сборной России Василий Березуцкий. По окончании футбольной карьеры он работал в тренерском штабе клубов «Витесс» (Нидерланды), «Краснодар», ЦСКА (Россия), «Шанхай Шеньхуа» (КНР). В 2024-2025 годах Василий Березуцкий был главным тренером команды «Сабах» (Азербайджан), с которой выиграл кубок страны.

«Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера «Урала» и решить главную задачу сезона – вернуться в РПЛ!» – говорится в сообщении екатеринбургского клуба.

В 2024 году ФК «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги и второй сезон подряд проводит в Первой лиге (бывшей ФНЛ). За этот период клуб сменил четырех тренеров, с последним – Мирославом Ромащенко – клуб расстался по соглашению сторон. Сейчас команда занимает второе промежуточное место в турнирной таблице Первой лиги.

До конца 2025 года решится вопрос о частичной приватизации ФК «Урал»: правительство Свердловской области продает 50% акций футбольного актива. Как объяснял губернатор Денис Паслер, это нужно для привлечения инвесторов. Спонсор должен тратить на команду не менее 500 миллионов рублей в год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube