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Понедельник, 28 июля 2025, 11:12 мск

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«Урал» проведет первую домашнюю игру в сезоне

Футбольный клуб «Урал» сегодня, 28 июля, проведет первую домашнюю игру в новом сезоне. Соперниками екатеринбуржцев станут футболисты из «Черноморца». Игра начнется в 18:30, за час до старта болельщиков начнут запускать на стадион.

Напомним, в прошлом сезоне «Урал» потерпел позорное поражение от «Ахмата» и лишился шансов на выход в Российскую премьер-лигу. Поэтому текущий сезон команда из Екатеринбурга снова проводит в Первой.

Екатеринбург, Елена Сычева

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