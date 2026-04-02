Понедельник, 6 апреля 2026, 04:29 мск

Выручка ФК «Урал» достигла почти миллиарда в год

Футбольный клуб «Урал» представил финансовую отчетность за прошлый год. Как оказалось, при весьма скромных спортивных результатах денежные дела команды идут неплохо. Так, выручка по итогам 2025 года составила 992,2 млн рублей. Большая часть из этих денег – спонсорские, 828,4 млн рублей, еще 135,4 млн – средства от продажи билетов. В отличие от прошлых лет, ожидаемо в 2025 году «Урал» не выручил ни рубля за продажу медиаправ.

По итогам 2025 года чистая прибыль клуба составила 904 тысячи рублей, это почти вдвое больше, чем годом ранее – 545 тысяч рублей.

Напомним, команда из Екатеринбурга вновь не смогла в прошлом сезоне выйти в премьер-лигу, поэтому играет в первой.

Екатеринбург, Елена Сычева

Новым тренером ФК «Урал» стал Василий Березуцкий / ФК «Урал» расторг контракт с тренером Ромащенко / «Нужно тратить на клуб 500-700 миллионов в год», – Паслер обозначил условия для будущего инвестора ФК «Урал» / «Денег много требует», – МУГИСО объяснило, почему продает ФК «Урал» / В свердловском правительстве назвали причину приватизации ФК «Урал» / «Урал» проведет первую домашнюю игру в сезоне / Футбольный клуб «Урал» объявил нового главного тренера / ФК «Урал» уволил Олега Шатова с поста главного тренера

