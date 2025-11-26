«Нужно тратить на клуб 500-700 миллионов в год», – Паслер обозначил условия для будущего инвестора ФК «Урал»

Губернатор Денис Паслер на пресс-конференции объяснил, зачем свердловское правительство продает 50% акций футбольного клуба «Урал».

«Мы понимаем, что кроме бренда в этой организации ничего нет. Нет стадиона, нет спортивных баз. Есть ли желание привлекать стабильных инвесторов, которые будут ежегодно финансировать клуб? Да, есть. Когда перед началом сезона нет гарантированного бюджета, это непросто. Поэтому привлечение инвестора на ближайшие пять лет, как мне кажется, принесет стабильность и спортивный результат. Хорошо, когда кто-то взялся и ведет команду. Это систематический подход в футболе и баскетболе. Есть пример команды «Автомобилист». Поэтому логика [продажи акций ФК] такая. Да, требования для инвесторов немаленькие. Если есть возможность платить 500-700 миллионов в год клубу, тогда – добро пожаловать», – заявил Денис Паслер.

Напомним, постановление о продажи 50% акций футбольного клуба «Урал» было принято в октябре. Стоимость сделки будет определена до конца 2025 года, сообщала ранее и.о. главы МУГИСО Ирина Снеткова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

