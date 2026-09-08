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Свердловские власти пока не нашли инвестора для ФК «Урал»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что вопрос о продаже акций футбольного клуба «Урал» в настоящее время не рассматривается. Но региональное правительство открыто к предложениям потенциальных инвесторов, заинтересованных в долгосрочном развитии клуба.

«Если будут компании, которые захотят долгосрочно войти в этот проект с точки зрения развития и финансирования клуба, конечно, будем рассматривать. На сегодняшний день пока не рассматриваем», – сказал Паслер на пресс-конференции

По словам губернатора, участие крупных компаний в финансировании профессиональных спортивных команд – нормальная и уже сложившаяся практика. В Свердловской области многие клубы по различным видам спорта годами работают при поддержке партнеров.

Напомним, решение о частичной приватизации ФК «Урал» было принято в октябре 2025 года. Свердловская область готова продать 50% акций футбольного клуба взамен на крупные инвестиции в развитие команды.

Отметим, что «Урал» третий сезон подряд играет в Первой лиге (ФНЛ), но ставит задачу выйти в Российскую премьер-лигу, где команда выступала на протяжении 11 лет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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