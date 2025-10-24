Свердловское правительство выставило на продажу 50% акций ФК «Урал»

Правительство Свердловской области продаст 50% акций футбольного клуба «Урал». Об этом говорится в постановлении о внесении изменений в программу управления госсобственностью на 2025 год. Документ 23 октября подписал губернатор Денис Паслер. Уточняется, что Свердловская область готова продать 12050 акций стоимостью 1000 рублей каждая. Таким образом, областной бюджет выручит чуть более 12 миллионов рублей.

Сейчас свердловскому правительству принадлежат 100% акций ФК «Урал». Генеральным спонсором клуба является Трубная металлургическая компания уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Частичная приватизация футбольного клуба объявлена на фоне неудачных выступлений команды. «Урал» в 2024 году вылетел из Российской Премьер-лиги и второй год подряд остается в Первой лиге.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube